TV3 aborda avui, amb una una nit temàtica, els delictes d’odi. A partir de les 22.05 h, s’estrenarà al Sense ficció el documental de Carles Prats i Joan Carles Villacreces Odi, del sentiment al delicte, una producció pròpia de la televisió pública, que explica, amb testimonis, experts i exemples, aquest sentiment corrosiu que es pot convertir en delicte. Tot seguit, a les 23.20 h, s’emetrà el programa especial Les llavors de l’odi. Conduït per Carles Prats, l’espai mirarà de conèixer els orígens del rebuig a la diferència o com es construeix l’odi, així com qui el fa créixer i qui l’escampa. El programa, que s’emetrà des de la Model de Barcelona, comptarà amb testimonis i experts que ajudaran a respondre aquests interrogants.

Els discursos intolerants s’han disparat a les xarxes socials i alguns partits els legitimen públicament. La pandèmia ha exacerbat la sinofòbia. Les agressions verbals i físiques contra col·lectius vulnerables s’han multiplicat exponencialment els darrers anys: agressions homòfobes i racistes en espais d’oci nocturn o al transport públic, atacs a persones migrades en centres de menors, violència contra persones sense sostre... La Fiscalia de Barcelona ha creat un servei especialitzat en delictes d’odi i discriminació; una iniciativa que s’ha estès a tot Espanya i que ha seguit també la policia. També s’ha reformat el Codi Penal. Però el redactat resulta confús, queda curt en alguns casos mentre que en altres es presta a l’abús i entra en contradicció amb la llibertat d’expressió.

El documental Odi, el sentiment del delicte, es fixa en com alguns dels col·lectius més vulnerables de la societat queden fora de la llista de grups amb la protecció especial que fixa el Codi Penal en el cas dels delictes contra la dignitat humana. I és que la majoria de víctimes no denuncien, i quan ho fan comproven que hi ha molts obstacles per aconseguir una condemna i una reparació. La produccó també analitza com els partits extremistes fan discursos obertament intolerants amb total impunitat, emparant-se en la llibertat d’expressió.