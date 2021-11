Si hi ha una cosa que caracteritza el programa ‘Equipo de investigación’ és la veu de Glòria Serra. La narració de la periodista, que ha sigut imitada i parodiada en moltes ocasions, és el punt cardinal del programa. No obstant, per primera vegada en onze anys d’història, l’espai de reportatges de La Sexta es queda sense la veu de la seva presentadora.

Tal com ha informat el compte oficial del programa a Twitter, Glòria Serra ha agafat la baixa per primera vegada, a causa de la Covid. La presentadora ha contret el virus, de manera que sembla que no ha pogut narrar la nova entrega del programa que s’emet aquesta nit.

El mateix compte informa que serà Jalis de la Serna, periodista d’Atresmedia i presentador d’espais com ‘Enviado especial’, qui es convertirà en el seu «substitut ocasional». No detallen si es tracta d’un sol programa o si hi haurà més entregues en els quals Serra no podrà participar. Tal com informa La Sexta a la seva web, la periodista es troba «bé», però «sense veu». «Només la Covid ha pogut amb ella», escriuen des del perfil del programa.