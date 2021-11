Mediaset torna a fer moviments a la graella de Cuatro . La cadena prepara una nova edició de 'First Dates' per a la franja del migdia, que tindrà Jesús Vázquez com a presentador. L'objectiu és intentar reflotar aquesta franja, una de les que pitjors resultats d'audiència obté de tota la graella.

Després del fracàs de 'Los teloners', l'estrena de 'A simple vista' amb prou feines està aconseguint assolir el 2% de share en les seves escasses dues setmanes d'emissió, situant-se com l'última opció dels espectadors, per darrere fins i tot de La 2.

La intenció de Mediaset és substituir el concurs presentat per Paz Padilla (que aviat emetrà tots els seus lliuraments gravats) per aquesta nova versió de 'First Dates' , que serà calcada a l'original quant a format però tindrà un equip diferent, inclosos el seu presentador i els cambrers.

Segons la informació a què ha tingut accés aquest portal Yotele, el nou 'First Dates' presentat per Jesús Vázquez no implicarà que la versió original amb Carlos Sobera desaparegui , i se seguirà emetent com fins ara.

D'aquesta manera, Cuatro doblarà el format més reeixit de la seva graella, que passarà a tenir emissió matinal i nocturna de dilluns a divendres. Jesús Vázquez relleva així Carlos Sobera com a responsable del restaurant en el salt del format a la franja del migdia.

A més, el presentador d''Idol kids' ja s'està encarregant de conduir la segona edició de 'First Dates Crucero'.