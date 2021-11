Els seguidors d’‘Operación Triunfo’ podran presenciar la seva màgia en directe ben aviat. El programa d’RTVE tindrà un espectacle musical que recorrerà diferents ciutats i que es convertirà en un autèntic homenatge als millors concursants i cançons de totes les seves edicions.

‘Operación Triunfo. El musical’ és el xou impulsat per Excelsior Producciones i Espectáculos Talía amb què es retrà homenatge al millor del talent televisiu. Es tracta d’un projecte no oficial, ja que no compta amb la participació d’RTVE ni de Gestmusic, però que ja ha arrencat la seva preparació per estrenar en diferents municipis de tota la geografia. Es tracta d’un tipus d’espectacle capaç de canviar de localització de forma fàcil per poder-se executar en festes patronals.

El xou comptarà amb un rostre conegut per als fidels del programa, ja que la seva protagonista és una extriunfita. La concursant de la quarta edició, la primera de Telecinco, Sandra Polop donarà veu a l’obra acompanyada de diversos cantants i actors que es posaran en la pell d’aspirants al programa i de fins i tot el seu jurat.