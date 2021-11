TV3 emet avui una nit temàtica per retratar el vessant més emocional dels periodistes i corresponsals que cobreixen conflictes, ja siguin guerres o crisis humanitàries. Amb el nom de Conflicte interior, l’especial serà conduït per Roger Escapa i codirigit per Pauli Subirà i el mateix Escapa.

La primera part de l’especial serà l’estrena, dins el 30 minuts, del reportatge Territori talibà. Després de 100 dies al poder a l’Afganistan, aquest treball del periodista Najibullah Quraishi i el seu equip ensenya amb tot detall i amb imatges inèdites com ha estat el retorn dels talibans i les primeres mesures repressives adoptades. El reportatge explica com ha quedat el país després que aquest any els Estats Units anunciessin el final de la guerra més llarga en què s’havien involucrat mai.

Quraishi va entrevistar en exclusiva el cap dels negociadors talibans amb els EUA, el mul·la Baradar, que li va assegurar que havien canviat des del 2001 i que les dones tindrien drets, però seria segons la interpretació estricta que els talibans fan de la llei de la xaria i que, si volien treballar, ho permetrien. També va prometre que impedirien que Estat Islàmic i Al-Qaeda utilitzessin l’Afganistan com a base. Però les promeses del mul·là es van esvair pocs dies abans del 30 d’agost, data de la retirada dels últims militars dels Estats Units.

Després, ja a la segona part, batejada com a Conflicte interior: la mirada, es podran escoltar les experiències més personals dels periodistes que cobreixen conflictes, més enllà del que queda retratat en les cròniques o reportatges que acabem veient als informatius.

Durant la nit Conflicte interior Escapa serà acompanyat per Txell Feixas, Nico Valle, Manel Alias, Alba Sotorra, Joan Roura i David Fontseca, que hi aportaran el seu testimoni sobre com és tornar a casa després d’haver cobert un conflicte armat. Intentaran exposar com afecta la salut mental i si és possible posar distància entre la feina i la vida personal en aquests casos.