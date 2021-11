Luxe i sostenibilitat. L’esforç de la indústria de la moda per la sostenibilitat va ser protagonista ahir a la nit a Madrid dels Premis Woman, transformats en Woman Planet. Adolfo Domínguez va aconseguir el premi Marca Nacional, i Rosita Missoni, el Marca Internacional. El reconeixement a la Col·lecció Sostenible va ser concedit a SlowLove, i el guardó Iniciativa Sostenible va ser per al projecte «Perquè el nostre planeta s’ho val» de L’Oréal París. El premi Investigació i Desenvolupament va ser lliurat a Jeanologia; el premi Pioner, a Javier Goyeneche, i el premi Col·lecció de Joieria, a Save Eugenia by Tous, de l’empresa manresana. El projecte «Write her Future» de Lancôme va completar la nòmina de premiats.