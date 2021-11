Fran Llorente emprèn una nova etapa professional. L’històric rostre de TVE abandona la Corporació pública per incorporar-se a Prisa Media, on s’encarregarà de dirigir la seva nova Àrea de Vídeo. Es tracta d’un departament que concentrarà els recursos fins ara dispersos entre les diferents capçaleres del grup. A través d’un comunicat, el grup Prisa informa que Llorente s’incorporarà les pròximes setmanes per treballar en coordinació amb els directors editorials dels diferents mitjans, tant de premsa com de ràdio, per al desenvolupament i l’expansió de nous continguts de vídeo. A més, es se centrarà a rendibilitzar en suports audiovisuals tots els continguts generats per les capçaleres de Prisa.