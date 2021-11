L’1 de gener del 2021, com a conseqüència de l’aprovació del Brexit per part del poble britànic, va entrar en vigor de manera provisional l’Acord de Retirada entre el Regne Unit i la Unió Europea. Ara, gairebé un any després, els problemes, els dubtes i les contradiccions comencen a sortir a la llum. Jon Sistiaga viatja fins al Regne Unit per reflexionar sobre el moment actual i les conseqüències derivades del Brexit a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda. Un treball que arriba avui al canal #0 de Movistar + amb la sèrie Brexit, un año después.

Al llarg dels tres episodis de la producció, Sistiaga parla amb treballadors primaris que han vist com les seves exportacions a Europa s’han reduït dràsticament fins a desaparèixer, amb nacionalistes escocesos i irlandesos, amb periodistes, amb polítics i amb ciutadans de diferents àmbits que van votar sí i ara s’estan quedant sense feina. A més, el periodista prestarà especial atenció als ciutadans espanyols que pateixen els efectes d’aquesta fractura.

Els tres lliuraments -Desconexión, Identidad i Crisis- aborden des de diverses perspectives com la societat britànica encara la ruptura amb Europa i com els ciutadans s’estan adaptant a unes complicades circumstàncies i a un futur molt incert.