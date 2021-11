El corazón del imperio, producció que Movistar + estrena avui, «és una sèrie transgressora» que el seu guionista, l’escriptor Santiago Posteguillo, confia que «no només compleixi el paper de divertir, sinó que també ensenyi». Sota aquest doble prisma ha orientat els seus coneixements sobre Roma, juntament amb el director d’aquesta sèrie documental, Israel del Santo, en què s’atorga un absolut protagonisme a aquestes dones «a les quals es van adjudicar altres etiquetes, però que van tenir un pes fonamental en la història de l’imperi romà».

Per emmarcar de la millor forma la història d’aquestes determinants fèmines, aquesta ha estat analitzada i plasmada per un equip comandat per doctores en Filologia, Dret Romà, en Història, Psicologia o Arqueologia que han buscat «no tornar a explicar la història, sinó completar la que ja es coneixia», segons Posteguillo.

La sèrie, que ha estat rodada a Madrid, a la capital de Bulgària, Sofia, i al Museu de la Vila Romana d’Almenara Puras, situat a la ciutat de Valladolid, està protagonitzada per actrius com Aitana Sánchez Gijón, Sandra Escacena o Alba Luna. Entre d’altres personatges, la sèrie, que consta d’un total de sis lliuraments, repassa la trajectòria de Livia, Fulvia, Cleopatra o Julia Mesa.