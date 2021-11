Prime Video va anunciar ahir una nova docusèrie sobre el Campionat del Món de MotoGP, la competició internacional més important en l’àmbit del motociclisme, que mostrarà per primera vegada el dia a dia dels pilots i dels equips mentre es preparen i competeixen en les proves del campionat durant la temporada 2021. Produïda per The Mediapro Studio en col·laboració amb Dorna, la producció comptarà amb vuit episodis que seguiran diverses estrelles de la màxima competició de MotoGP, tant pilots com directors d’equip de les més importants escuderies, mostrant «un accés inèdit tant als entrenaments i als boxes, com una mirada única a la seva vessant personal», segons assenyala The Mediapro Studio en un comunicat.

La sèrie comptarà amb pilots com Marc Márquez (Repsol Honda Team), Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), l’actual campió Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team) o el nou subcampió Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Lenovo Team).