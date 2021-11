En els temps que corren, en què les plataformes no deixen de crear continguts per satisfer la gana serièfila de l’audiència, també és possible disfrutar d’algunes grans produccions internacionals de manera totalment gratuïta. Una bona opció és RTVE Play, la plataforma de l’ens públic, que acaba de renovar el seu catàleg. Aquí repassem 10 grans sèries estrangeres del seu arxiu que es poden veure sense pagar un sol euro.

1. Guerra y paz

A partir del 22 novembre

El clàssic escrit per Lev Tolstoi serveix de base a aquesta cuidada minisèrie britànica de sis episodis dirigida per Tom Harper, amb guió d’Andrew Davis i estrenada el 2016. Ambientada a la Rússia del segle XIX, durant el regnat d’Alexandre I i la invasió napoleònica, s’articula a través de les trames de cinc famílies aristocràtiques, posant el focus en el triangle amorós entre Nataixa Rostova (Lily James), Pierre Bezukhov (Paul Dano) i Andrei Bolkonski (James Norton). Luxe amb segell de la BBC, que ja es va poder veure a Movistar+ i Filmin.

2.La infamia (Three girls)

A partir del 25 de novembre

Minisèrie britànica ‘true crime’ de tres episodis del 2017, basada en la història real de tres noies que van ser captades en una xarxa d’abusos de menors a Rochdale (Manchester), formada per un grup d’homes d’origen pakistanès, tot i que la trama va afectar gairebé una cinquantena de joves. Guardonada amb cinc BAFTA el 2017 (inclosos millor minisèrie i director per a Philippa Lowthorpe), treu els draps bruts d’un cas que va commocionar el Regne Unit, ja que les autoritats van arxivar les denúncies considerant-les poc fiables i per por de ser acusats de racisme.

3.Harlots: cortesanas

A partir del 29 de novembre

Basada en el llibre ‘Harris’s List of Covent Garden Ladies’, aquesta sèrie britaniconord-americana que va emetre el canal Cosmo aborda el negoci de la prostitució al Londres del segle XVIII que, malgrat ser il·legal, estava en ple apogeu. Samantha Morton i Lesley Manville interpreten les propietàries (i rivals) de dos bordells que competeixen per atraure la clientela. Liv Tyler (‘El senyor dels anells’), Jessica Brown Findlay (‘Downton Abbey’) i Nicola Coughlan (‘Els Bridgerton’) són algunes de les dones que es mouen en aquest sòrdid ambient.

4.UnReal

A partir del 2 de desembre

Sèrie de 10 episodis, estrenada el 2015 i inspirada en el guardonat curtmetratge independent de Sarath Gertrude Shapiro ‘Sequin Raze’. Segueix els secrets d’‘Everlasting’, un programa televisiu en el qual diverses pretendents intenten seduir un cotitzat solter, tot i que a poc a poc es van destapant els draps bruts del xou. El 2016 va ser nominada a l’Emmy al millor guió en l’apartat de drama i a la millor actriu de repartiment, Constance Zimmer.

5.Victoria

Drama històric sobre la joventut de la reina Victòria, la monarca més longeva de la història del Regne Unit, només superada per Isabel II. Protagonitzada per Jenna Coleman (‘Doctor Who’), compta amb un guió de la novel·lista britànica Daisy Goodwin que, basant-se en el diari personal de la reina, explica la història real de com una noia de 18 anys que encara dormia amb nines es va convertir en monarca després de la mort del seu oncle i va haver d’aprendre a governar sentint-se jutjada per tota l’opinió pública, una cosa que, sobretot al principi, li resultarà difícil de suportar. Intrigues polítiques, palatines i amoroses, ja que la primera temporada aborda el seu matrimoni amb el príncep Albert (Tom Hughes) i la seva estreta relació amb lord Melboure (Rufus Sewell).

6.Poldark

Ja disponible

Aidan Turner i Eleanor Tomlinson encapçalen el repartiment d’aquesta producció d’època de la BBC, ambientada a finals del segle XVIII i basada en la saga literària de Winston Mawdsley Graham. Plena d’intrigues amoroses, paisatges espectaculars de la costa de Cornualla (Anglaterra) i traïcions familiars, comença amb la tornada a casa del capità Poldark després d’haver combatut a la guerra de la Independència americana per esquivar els càrrecs per contraban que pesaven contra ell. A la tornada, es troba la seva finca en ruïnes i la seva estimada compromesa amb el seu cosí.

7.Years and years

Ja disponible

Brillant distòpia de factura britànica que ens planteja un futur descoratjador en què la societat del benestar ha fet els seus últims espeternecs per deixar molts ciutadans a la deriva. Els terribles canvis afecten de ple els diferents membres de la família Lyon, mentre una inquietant i populista política (Emma Thompson) va guanyant pes i captant adeptes entre els cada vegada més enfonsats electors britànics.

8.Los Durrell

Ja disponible

Basada en fets reals, aquesta comèdia amb tocs dramàtics segueix el dia a dia d’una família anglesa dels anys 30 capitanejada per una viuda mare de quatre fills (Keeley Hawes, ‘Bodyguard’)que busca refer la seva vida en un paratge completament allunyat de la plujosa i freda ciutat de Bournemouth on resideixen: la petita i paradisíaca illa grega de Corfú. Dirigida per Steve Barron, compta en el repartiment amb el guanyador de l’Emmy Josh O’Connor (el príncep Carles en la tercera entrega de ‘The Crown’) com el fill gran, Lawrence.

9.Top of the Lake

Ja disponible

La guardonada Elisabeth Moss (‘Mad men’, ‘El cuento de la criada’) interpreta una detectiu que torna al seu poble natal de Lake Top, a Nova Zelanda, per investigar qui hi ha darrere de la violació de la filla de 12 anys d’un cap de la màfia local (Peter Mullan), que desapareix després de descobrir-se que està embarassada. Holly Hunter (‘El piano’) encarna una andrògina líder espiritual de la zona.

10.Happy Valley

‘Thriller’ policíac de la BBC encapçalat per la actriu Sarah Lancashire, una sergent de la policia marcada per la desgràcia. Germana d’una exdrogoaddicta, està criant el seu net després del suïcidi de la seva filla, que va engendrar el petit fruit d’una violació. La relació amb el seu altre fill és completament nul·la. La guionista Sally Wainwright sap com transformar l’espectacular vall rural de Yorskhire en un lloc marcat per la tragèdia.