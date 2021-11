La plataforma catalana Filmin estrena demà, en exclusiva a Espanya, la segona temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, la sèrie britànica que adapta les novel·les autobiogràfiques del veterinari i escriptor James Herriot. Després d’una primera temporada que va arrasar al Regne Unit, on es va convertir en la sèrie més vista de la història de Channel 5, i d’un especial de Nadal que va rebre la seva càlida acollida entre el públic, arriben les noves i encantadores històries dels ciutadans de Yorkshire els anys 30. La digna successora de Los Durrell, però amb grangers singulars, animals entranyables i habitants d’allò més curiosos.

En aquesta segona entrega, James Harriot (Nicholas Ralph), que és a Glasgow visitant la seva família, rep una prestigiosa oferta de treball. Acceptar-la implicaria allunyar-se de la vida i els llaços que ha establert a Yorkshire, inclosa la seva relació ascendent amb Helen Alderson (Rachel Shenton). La seva decisió va més enllà dels sentiments per Helen, comenta el guionista Ben Vanstone. També és sobre la seva història d’amor amb The Dales (Yorkshire), un lloc on va arribar pensant que algun dia seria la seva nova llar. Aquest dilema, sumat a la imminent Segona Guerra Mundial, obligarà el veterinari a decidir entre el deure i l’amor.

L’equip de la sèrie ha dedicat el quart episodi d’aquesta segona temporada a l’actriu recentment morta Diana Rigg, coneguda per les seves interpretacions a la saga James Bond (007 al servei secret de Sa Majestat), Juego de Tronos i Última noche en el Soho, i que interpretava Mrs. Pumphrey a Todas las criaturas grandes y pequeñas. «Rigg sempre serà un pilar imprescindible de la família de Todas las criaturas grandes y pequeñas», explica el productor Colin Callender, segons un comunicat de la plataforma catalana. «Mrs. Pumphrey i el seu mimat pequinès són dos dels personatges més icònics i estimats de la sèrie, així que estem encantats de donar la benvinguda a l’estupenda actriu Patricia Hodge, que assumirà el seu paper a partir d’ara».