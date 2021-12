Resolució inesperada del llarg procés judicial entre la família de José María Íñigo i Televisió Espanyola. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha fallat en contra de la família en la lluita per reconèixer que la mort del presentador va estar causada per intoxicació amb amiant. Tal com informava ahir Vertele, el procés judicial ha arribat al final, deixant en dubte que aquesta sigui la causa per la qual Íñigo va patir el tumor que va acabar amb la seva vida. El periodista va patir un mesotelioma pleural, un tumor molt poc habitual que els experts relacionen directament i exclusivament a la intoxicació per amiant.

Va ser el mateix José María Íñigo el que va decidir denunciar TVE. L’assumpte es remunta als inicis del periodista a TVE, quan va treballar a Estudio 1 de Prado del Rey. El 1964 es va recobrir de fibra d’amiant per al seu aïllament acústic. Quan el presentador va ser conscient d’aquesta situació ho va posar en coneixement de la casa. Des de la corporació li van explicar que l’única manera perquè es reconegués aquesta circumstància era denunciar la pública.