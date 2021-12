L’univers de La casa de papel seguirà molt present a Netflix els propers anys després del seu final imminent. La plataforma d’entreteniment ha anunciat per sorpresa que prepara un spin-off de la ficció espanyola sobre Berlín, el personatge interpretat per Pedro Alonso. «Aquest atracament arriba al final... però la història continua... Berlín 2023, només a Netflix», han revelat els comptes oficials de la sèrie de la plataforma a les xarxes.

«Per a alguns, robar no és només una feina. És una qüestió de llibertat, de rebel·lia. És una obra d’art. És una tradició familiar. L’univers de La Casa de Papel continua. Berlín 2023», diu el text que es pot veure al teaser que ha penjat la plataforma.

Dimarts passat, en una roda de premsa celebrada a Madrid, Álex Pina, creador de la sèrie, va deixar la porta oberta que La Casa de Papel pogués tenir seqüeles en un futur proper després del seu final definitiu: «Això és alguna cosa que estem pensant, però ara mateix està en l’aire. Hi estem donant voltes. No et puc respondre a això avui». Demà, La Casa de Papel torna a Netflix per acomiadar-se definitivament dels seus fans amb els cinc últims capítols amb un desenllaç tancat de l’atracament al Banc d’Espanya. «El final de La Casa de Papel és el final de La Casa de Papel. No es deixa la porta oberta a una temporada 6 o 7, aquí culmina la història. D’un altre tipus de projectes alternatius no en puc parlar», va assegurar Jesús Colmenar, director de la sèrie, a la roda de premsa.