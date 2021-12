El nou disseny d’El Periódico, de fa gairebé un any, ha sigut reconegut per l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), que dilluns li va atorgar un dels premis destacats en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català. Van recollir el guardó el director del diari, Albert Sàez, i el director d’art del grup editorial Prensa Ibérica, Jorge Martínez, autor de l’actual imatge gràfica del rotatiu. També va ser premiat, en la categoria de millor publicació diària, Diari de Girona, capçalera també del grup Prensa Ibérica, per «la seva cobertura territorial més enllà de la capital i pels seus continguts que sovint han marcat l’agenda política».