El primer capítol del programa CTRL s’emetrà al canal 33 el 6 de desembre, i de manera simultània els set capítols de què consta quedaran disponibles a TV3 a la Carta, dins de la seva aposta «digital first». Produït per la manresana E2S Contents, es tracta d’un projecte que posa el focus en la revolució de les eines digitals en l’art i la cultura.

Fruit de la primera crida conjunta entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), el programa recorre Catalunya per conèixer els nous creadors i creadores digitals, així com experiències de consum en què prenen part des d’experts fins a personalitats d’àmbits molt diversos

Els impulsors de CTRL asseguren que «és molt més que un programa de televisió». Expliquen que, «per primera vegada, la televisió aborda de quina manera les eines digitals han revolucionat tant la creació com el consum de cultura digital». D’altra banda, destaquen «l’acompanyament online de l’audiència, ja sigui a través dels continguts addicionals que s’aniran publicant a tv3.cat/ctrl, o bé amb les publicacions diàries a l’Instagram del programa».

CRTL, amb format de documagazín, recorre Catalunya per conèixer els nous creadors i creadores d’aquest nou paradigma cultural i, alhora, descobrir noves formes de gaudir de la cultura lluny de la convencionalitat.

El programa ha tingut la complicitat de cares conegudes com l’actor Josep Maria Pou i les actrius Aina Clotet i Mercè Martínez, la xef Carme Ruscalleda, el músic manresà Natxo Tarrés i també Lildami, el presentador radiofònic Quim Morales i la periodista experta en videojocs Gina Tost.

CRTL és conduït per la presentadora radiofònica i televisiva Elisenda Carod, que també treu el cap a les xarxes socials, i ha estat dirigit pels bagencs Núria Sala i Dani Sala, amb Jordi Ferrerons com a productor executiu i Jordi Cabané a la realització, i és el resultat de la primera crida conjunta convocada per la CCMA i l’ICEC.