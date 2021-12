Trobar iniciatives sostenibles contra el malbaratament d’aliments a set països europeus és l’objectiu de Chef sin desperdicio, una sèrie documental que segueix el viatge del jove ecologista Diego García Vega i que s’estrena a HBO Max el proper 10 de desembre. A cada país, García Vega coneixerà diferents problemàtiques de malbaratament d’aliments i iniciatives que hi ha per combatre’l. A més, en el viatge es veurà amb algun dels xefs més famosos de cada país i cuinarà amb ells un plat que busqui reduir el malbaratament d’aliments.

Són vuit capítols de 45 minuts de durada en què un jove biòleg i ecologista aprèn com cuinar wasted food amb l’ajuda d’alguns dels millors xefs d’Europa, per ensenyar al món que el menjar també es pot reutilitzar. Cada episodi tindrà lloc a un país europeu: Espanya, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suècia, Holanda, Polònia i Hongria són els països seleccionats per completar aquesta primera temporada. A cadascun dels capítols s’aprofundirà en un problema relacionat amb el malbaratament d’aliments. Al llarg del viatge, García Vega donarà visibilitat a projectes que han estat creats amb el propòsit de resoldre certs problemes mediambientals i demostrar que un petit canvi pot conduir a fer un món millor.