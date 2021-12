Els actors Corbin Bernsen, Joanne Kelly i Ernie Hudson s’uneixen al repartiment de la tercera temporada de City on a Hill, que es veurà a Movistar +. El thriller policíac està protagonitzat per Kevin Bacon i Aldis Hodge.

En aquesta tercera entrega, la sèrie porta l’espectador fins a l’alta societat de Boston, Beacon Hill. Després de ser acomiadat de l’FBI, Jackie Rohr (Bacon) aconsegueix una nova feina en seguretat per a una família adinerada. Tot va bé fins que els secrets comencen a sortir a la llum. Quan s’obre una investigació que implica les autoritats locals i federals, l’assistent del fiscal de districte Decourcy Ward (Hodge) hi veu una oportunitat per tornar a fer trontollar el sistema.

Completen el repartiment Jill Hennessy, Lauren E. Banks i Matthew Del Negro.

Tom Fontana exerceix com a showrunner i productor executiu de la sèrie, que també compta a la producció executiva amb Jennifer Todd, Jorge Zamacona, Kevin Bacon, Aldis Hodge, Ben Affleck, Matt Damon i Barry Levinson.