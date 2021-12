Hilario Pino ha pres la decisió de posar punt final a una etapa de set anys a La Sexta. El reconegut periodista abandona per voluntat pròpia la cadena d’Atresmedia, on ha treballat com a copresentador, substitut i col·laborador de ‘laSexta noche’ i ‘Más vale tarde’.

Segons avança Voz Pópuli, el motiu de la seva marxa rau en l’absència de projectes, ja que no ha arribat a tenir cap format propi des que va fitxar per La Sexta el novembre del 2014. Tot i així, el grup de comunicació sí que ha comptat amb ell en els esmentats espais de política i actualitat. La Sexta assegura que Pino, segons fonts de la cadena, està «cansat d’estar esperant un projecte que mai ve i prefereix anar-se’n a un altre lloc, tot i que no té on de moment». «No estava disposat a seguir així», afirmen les citades fonts. Amb una extensa trajectòria televisiva Hilario Pino és un dels rostres més reconeguts del periodisme a Espanya. A principis dels 2000 va aterrar a Telecinco per presentar els informatius, lloc en què es va mantenir fins al 2010. Un any més tard, després de la fusió amb Cuatro, va passar a conduir les notícies del segon canal de Mediaset. El 2014 va fer el salt a La Sexta per col·laborar a ‘laSexta noche’, on també ha treballat com a substitut d’Iñaki López. El 2016 es va incorporar a ‘Más vale tarde’, també en qualitat de col·laborador i copresentador. Ara, després de deslligar-se de La Sexta, confia en poder afrontar nous projectes.