Aquest vespre a les 8 TV3 emet una edició especial del concurs Atrapa’m si pots. En aquest programa s’han convidat sis nens i nenes de primer d’ESO a concursar per aconseguir el premi, que en aquesta ocasió consisteix en una estada de cap de setmana per a tota la família a les Terres de l’Ebre.

Els concursants que hauran de fer valer els seus coneixement per aconseguir guanyar són l’Artur d’Alpicat, la Júlia de Blanes, en Maiol de Manresa, en Dídac de Sant Cugat del Vallès, la Núria de Tarragona i la Júlia de Vic.

Els caps de setmana

Presentat per Llucià Ferrer, l’Atrapa’m si pots ha aconseguit posicionar-se com el concurs líder dels caps de setmana a TV3, situant-se sempre en els primers llocs del rànquing dels programes més vistos, segons la cadena pública. S’emet cada dissabte i diumenge abans del TN Vespre i és un programa concurs clàssic, de preguntes i respostes, en què sis concursants competeixen per arribar a la fase final.