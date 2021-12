La cadena Fox estrenarà dilluns vinent, 13 de desembre, la sèrie CSI: Vegas, la seqüela de la coneguda CSI: Las Vegas. Aquesta nova producció compta amb el repartiment original que li va donar la fama fa dues dècades i la cadena de pagament preveu emetre’n un capítol nou cada dilluns a les 10 de la nit.

La sèrie obre una nova etapa a Las Vegas, la ciutat on va començar tot. Un nou i brillant equip d’investigadors dirigit per Maxine Roby (interpretat Paula Newsome) haurà de recórrer a vells coneguts com Gil Grissom (William Petersen) i Sara Sidle (Jorja Fox) -dos dels personatges principals de CSI: Las Vegas- per enfrontar-se a una amenaça que podria acabar amb el laboratori criminalístic i deixar que milers d’assassins convictes tornessin a caminar als mítics carrers de la ciutat del pecat.

L’equip farà servir les tècniques forenses més recents i desenvolupades per buscar proves per estar al servei de la justícia

CSI: Vegas, una producció de CBS Studios juntament amb Jerry Bruckheimer Television, està protagonitzada pels icònics actors de l’elenc original William Petersen i Jorja FOX, a més de Wallace Langham i Paul Guilfoyle.

Aquesta sèrie, però, comptarà amb noves incorporacions com Paula Newsome (NCIS), Matt Lauria (Kingdom, Friday Night Lights), Mel Rodriguez (Getting On) i Mandeep Dhillon (After Life, Some Girls).

Amb aquesta estrena, Fox s’avança a Mediaset, que a principis del mes d’octubre va anunciar que havia comprat els drets per emetre aquesta nova entrega de la franquícia CSI en obert. Encara no s’ha concretat ni la data d’estrena ni quin dels canals de Mediaset l’emetrà, però mentrestant Energy continua oferint capítols repetits de CSI: Las Vegas, CSI: Miami i CSI: Nueva York.

CSI va revolucionar les sèries procedimentals a la televisió des que es va estrenar a principis dels 2000 i va ser considerada la sèrie dramàtica més vista del món entre el 2006 i el 2016.