La catalana Úrsula Corberó (Tokio, a 'La Casa de Papel'), va debutar ahir a la nit a la televisió nord-americana amb una entrevista al programa de Jimmy Fallon, 'The tonight show'. L'actriu va viatjar fins a Nova York per parlar de la seva sèrie, que acaba d'estrenar la darrera part a Netflix i que l'ha convertit en una estrella internacional, i es va posar el públic a la butxaca amb el seu humor i una anècdota amb Madonna.

"Has vingut des de Madrid per veure'ns? És un honor", li va dir Jimmy Fallon a Corberó quan aquesta va aparèixer a l'estudi 6B del novaiorquès Rockefeller Center. "Et pots creure que el meu primer programa aquí [als Estats Units] és amb Jimmy Fallon i Nicole Kidman? Força relaxat", va respondre ella fent broma, per afegir que "això és al·lucinant".

L'actriu es va moure com un peix a l'aigua durant l'entrevista, que va tenir el moment estrella quan Corberó va explicar a Fallon la trobada per casualitat amb Madonna en un viatge amb avió de Los Angeles a Madrid. La catalana (amb passat a Ventdelplà) va explicar que va mantenir contacte visual amb Madonna quan tornava del lavabo. Després, la reina del pop es va asseure al seu costat i li va revelar: "Només volia dir-te que sóc una gran fan teva, m'encanta Money Heist ('La Casa de Papel') i 'Tòquio' és el meu personatge favorit".

"Bromeges, Madonna et va dir això?", es va sorprendre el mateix Jimmy Fallon. "Vaig intentar dir alguna cosa, però no em va sortir ni una paraula", admetia l'actriu, que recorda aquell moment com a "vergonyós". "Em va preguntar, saps qui sóc?". Úrsula Corberó li va contestar: "És clar que sé qui ets, ets la **** Madonna". Al cap d'una estona vaig rebre un missatge..."Has oblidat el teu passaport al teu seient. Així que vaig poder volar de tornada a casa gràcia a la Madonna"", va recordar l'actriu.

Per la seva banda, el presentador va dir al públic que era fan de 'La casa de Papel': "És la sèrie del moment. És la nova 'El juego del calamar'. Si hagués de jugar-me totes les meves fitxes a una sèrie, seria a ' Money Heist'. I ella (Úrsula Corberó) és la protagonista”.