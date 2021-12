Atresmedia està preparant una cita molt especial per a la nit del 30 de desembre. Els integrants del mític ‘Sé lo que hicisteis...’, el programa d’humor que va marcar una època a les sobretaules de La Sexta, es tornaran a reunir davant les càmeres durant el desè aniversari de ‘Feliz año Neox’, segons avança Yotele.

La cadena temàtica està treballant en aquest especial i tancant la participació dels principals rostres del programa, com Pilar Rubio, Berta Collado, Dani Mateo, Cristina Pedroche i Miki Nadal, entre d’altres. Per descomptat, els esforços se centren en aconseguir que també hi hagi Ángel Martín i Patricia Conde, que durant cinc anys van formar una de les parelles televisives de més èxit.

Aquest retrobament, un dels més demanats pels telespectadors juntament amb el mític ‘Grand Prix’ de TVE, tindrà lloc durant la nit abans del 31 de desembre. Neox emetrà un especial amb els protagonistes de ‘Sé lo que hicisteis...’ i el ja tradicional ‘pre raïm’ del canal, que s’emet en directe des de la madrilenya Puerta del Sol.

‘Feliz año Neox’ celebrarà 10 anys rescatant un dels programes més estimats pels espectadors. Durant en quinquenni que va estar en antena, el format capitanejat per Conde i Martín va reunir una base de seguidors que va quedar òrfena després de la cancel·lació de l’espai fa deu anys. L'espai de sobretaula es burlava de la premsa del cor, va ser un dels més vistos de La Sexta i va arribar a superar en ocasions el 9% de quota de pantalla. Amb el pas del temps es va anar desgastant perquè no podia utilitzar imatges de la competència, però, malgrat tot, va saber reinventar-se fins a la seva última entrega, emesa el maig de 2011.