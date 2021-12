The Batman, la nova adaptació cinematogràfica de l’heroi de DC que protagonitzarà Robert Pattinson, ampliarà el seu univers no només a la gran pantalla, sinó també amb sèries de televisió. I una d’elles, tal com es va anunciar ja fa diverses setmanes, estarà protagonitzada pel personatge del Pingüí, que al film estarà interpretat per Colin Farrell. Un paper que, segons s’ha confirmat ara, l’actor repetirà també a la sèrie de televisió de la plataforma HBO Max.

Segons informa la revista Variety, a la nova sèrie d’HBO Max l’intèrpret tornarà a interpretar el sinistre personatge i seguirà narrant la història d’Oswald Cobblepot mentre planeja aconseguir el control del submón criminal de la fosca ciutat de Gotham on ha anat acumulant més i més poder amb el temps. Aquest arxienemic del superheroi emmascarat va ser interpretat amb anterioritat per l’actor Danny De Vitto el 1991 a la segona entrega cinematogràfica del personatge dirigida per Tim Burton, en un personatge que va esdevenir icònic. Més recentment, l’actor Tim Taylor va ser qui va prendre el personatge a la sèrie de televisió Gotham. El projecte de la sèrie, que encara està en fase de desenvolupament, comptarà a més de la presència de l’actor, amb Reeves i Dylan Clark com a productors i, la guionista de la sèrie, Lauren LeFranc. La sèrie del Pingüí se suma a Gotham P.D., la sèrie protagonitzada pel comissari Gordon que està en producció també per a HBO Max. Mentrestant, per descobrir com serà el Batman interpretat per Pattinson i la nova versió del Pingüí, els fans hauran d’esperar fins al març del 2022 quan arribi als cinemes The Batman. La cinta dirigida per Matt Reeves, a més de comptar amb Pattinson i Farrell, també estarà protagonitzada per Zöe Kravitz (Selina Kyle/Catwoman), Paul Dano (Enigma), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (el fiscal Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon) i John Turturro (Carmine Falcone).