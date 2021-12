La gala de ‘Tu cara me suena’ d’aquesta setmana va tenir un moment incòmode protagonitzat per Àngel Llàcer i Agoney. Molts espectadors es van adonar de com va tocar i es va acostar el membre del jurat al concursant, una cosa que va provocar una indirecta de Blas Cantó al català.

En concret, l’humorista va voler fer riure a l’audiència mentre s’acostava al canari després d’imitar Lady Gaga. Àngel Llàcer va lloar l’actuació i va voler fer-li un petó a la boca seguint el seu habitual to d’humor. També va fregar les closques que cobrien el seu pit i va arribar a acostar-se a les flors que cobrien l’entrecuix del jove. Manel Fuentes ja li va advertir que parés: «¿Vols deixar-li les closques?», va demanar. Mentre això passava, Blas Cantó va publicar un missatge en el qual semblava fer referència al que havia passat a la gala. El guanyador de la cinquena edició va llançar un dard al membre del jurat de manera molt directa: «Entre broma i broma toquem massa... Vomito», va declarar en un missatge que no va passar desapercebut entre els seguidors del format d’Antena 3. Entre broma y broma tocamos demasiado… poto 🤮 — Blas Cantó (@BlasCanto) 10 de diciembre de 2021