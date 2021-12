30 minuts emet aquesta nit el reportatge L’aeroport , en l’aire, on es reflexiona sobre el futur del pla de creixement d’aquesta infraestructura, que, després de la polèmica recent per l’impacte sobre l’espai natural de la Ricarda, ha quedat ajornat cinc anys.

En el reportatge se sospesen, més enllà de les discrepàncies polítiques, si les necessitats reals de l’aeroport de Barcelona són compatibles amb el medi ambient tot comparant-ho amb el cas de l’aeroport de Heathrow, a Londres.

«L’ampliació del Prat ha girat fins ara entorn dels efectes a la Ricarda i les discrepàncies polítiques, però ha deixat en segon terme un debat sobre les necessitats de l’aeroport i les repercussions de fer créixer la infraestructura», assenyala la cadena pública en un comunicat.

Repercussió a Girona

El debat afecta no només Barcelona, sinó també el paper que tenen els aeroports de Girona i Reus en aquest sistema aeroportuari.

La polèmica també es viu a Europa, amb nombrosos projectes d’ampliació. L’equip del 30 minuts s’ha desplaçat a Heathrow, a Londres, la instal·lació amb més trànsit d’Europa, que vol continuar creixent amb una nova pista d’aterratge.

Tots aquests projectes ara estan en qüestió per la crisi que travessa l’aviació, amb les restriccions per la pandèmia i la creixent consciència per l’escalfament global.

El reportatge també mostra les preocupacions mediambientals que assenyalen l’aviació per les seves emissions, i segueix activistes que es desplacen a la cimera del clima de Glasgow en tren per no agafar un avió.

A continuació, 30 minuts recuperarà el reportatge de producció pròpia Propera parada, Rodalies, produït per Clack i dirigit per Joan Salicrú, que repassa l’estat de Rodalies una dècada després de la gran crisi i aborda les possibilitats d’un canvi de gestió en un futur pròxim a partir de l’anunci que les Rodalies de Lleida passaran a dependre dels Ferrocarrils de la Generalitat a partir del 2024.