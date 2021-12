Atresplayer Premiun està creixent a passos gegantescos, cosa que demostra la bateria d’estrenes de sèries i programes originals en els últims mesos, una cosa que li ha permès presentar aquesta nit les novetats que porta sota el braç com ho fan les grans plataformes internacionals: en un esdeveniment, l’Atresplayer Premiun Day, celebrat a Madrid. En aquest esdeveniment s’ha donat a conèixer, per exemple, que prepara la tornada de ‘Un paso adelante’ i la segona temporada de ‘Veneno’. A més de tenir previstes renovacions: la de la trencadora ‘Cardo’, que va estrenar al novembre amb gran èxit de crítica i públic, i una altra, que ha tornat vuit anys després, per petició dels seus fans: ‘Los Protegidos’.També ha revelat repartiments de noves sèries anunciades i produccions sobre Camilo Sexto i Tino Casal.

La nova temporada de ‘Veneno’ era molt esperada, per la qual cosa ha suposat per a la ficció espanyola aquesta sèrie de Los Javis que compta la vida dl icona LGTBIQ+ Cristina La Veneno. El seu llegat persisteix a Veneno, vestidas de azul. Així mateix, la tornada de la nostra ‘Fama’ hispànica era també molt esperada pels nostàlgics. Tot i que ara portarà per títol ‘UPA Next’, ja que l’Acadèmia Carmen Arranz en la qual ballaven els personatges que van interpretar Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz i Pablo Puyol tindrà una nova generació. Tot i que es reprendrà alguns dels seus personatges més emblemàtics i aquest univers que tant va enganxar els joves a principis del mil·lenni.

En procés d’elaboració

Així mateix, la plataforma prepara una sèrie sobre la figura de Camilo Sesto. A ‘Camilo SuperStar’ s’explica com a mitjans dels anys 70 una jove estrella de la música va fer una pausa en la seva meteòrica carrera per produir i protagonitzar a Espanya un musical que va veure a Londres: ‘Jesucristo SuperStar’. I, a la seva clara aposta pels documentals de producció pròpia, gravarà ‘Tino Casal’, un retrat que actualitza la figura d’un cantant la carrera del qual va ser efímera perquè va morir jove, però que va trencar motllos.

També en procés d’elaboració hi ha la sèrie ‘Ana &’, creada per Álvaro Carmona (‘Gente hablando’), que explica la història de l’ajudanta d’un dels artistes més famosos del planeta, que, per no convertir-se en invisible, ha de canviar de vida, i ‘Las noches de Tefía’, una història que es desenvolupa en els anys 50-60, al camp de concentració franquista que hi havia a Fuerteventura, on el règim enviava els condemnats per la llei de ganduls i dolents. I també homosexuals. A més de ‘Zorras’, basada en la primera novel·la de de la periodista Noemí Casquet, ‘Zorras, malas y libres’ una sèrie sobre dones lliures, amistat, amor propi i molt sexe.

En preparació està també la primera ‘docusèrie’ de la plataforma sobre crims reals, ‘No se lo digas a nadie’ (abans anomenada ‘Besos Patrick’), que narra l’assassinat a Pioz (Guadalajara), el 2016 d’un matrimoni brasiler i els seus fills en mans d’un nebot, que va compartir el crim per Whatsapp. Així mateix, s’ha recordat que està en procés de rodatge la sèrie d’Arturo Valls ‘Dos años y un día’ i s’ha confirmat que Los Javis i Ana Locking continuaran com a jurat de la segona part del concurs que busca la millor ‘drag queen’ pàtria: ‘Drag Race España’.’La novia gitana’ i ‘La Ruta’

En l’esdeveniment, així mateix, s’han donat a conèixer alguns noms del repartiment de sèries ja anunciades, com la ficció ‘La novia gitana’, basada en la novel·la homònima de Carmen Mola, que estarà protagonitzada per Nerea Barros, a la qual acompanyaran Mona Martínez, Francesc Garrido i Ginés García Millán. I també de ‘La Ruta’, ambientada en la famosa ruta del bacallà dels anys 80, que comptarà com a protagonistes amb Àlex Mooner, Ricardo Gómez, Claudia Salas, Elisabet Casanovas i Guillen Babosa.

I al costat de totes aquestes novetats, Atresplayer Premium va aprofitar per recordar totes les produccions que esperen la seva imminent estrena: ‘Una Navidad con Samantha Hudson’, atípic especial nadalenc que veurà la llum el diumenge 19 vinent, i l’espectacle musical ‘Gran Hotel de las Reinas’, el diumenge 26, a més del documental ‘Pajares & CIA’ i la sèrie ‘La edad de la ira’, programats tots dos per a principis del 2022.