Muntar sets de Lego és un d’aquells entreteniments que han aconseguit crear afició per tot el món. No només cal ser pacients per crear les espectaculars construccions de les fotos que es poden veure a les seves caixes, sinó també cal atrevir-se a ser creatiu. Antena 3 busca els millors experts en aquest joc a LEGO masters, el concurs presentat per Roberto Leal que s’estrena demà, a partir de les 22.45 hores.

Produït per Shine Iberia, tota una experta en talent shows gràcies a Masterchef, el programa arriba avalat per l’èxit aconseguit a països com els EUA, Alemanya, Holanda, França, Austràlia i el Regne Unit, i té autèntics especialistes entre vuit parelles de concursants. «És una comunitat molt tancada, tots es coneixen entre ells», comenta la productora Macarena Rey, que destaca que són gent «amb el cap molt ben estructurat».

Al llarg d’una competició de cinc setmanes, els participants aniran enfrontant-se a dos reptes per programa. Una serà una prova ràpida per muntar, per exemple, un pont de dos metres de llarg o reproduir amb la major minuciositat possible objectes retros, i una altra, més extensa i laboriosa, en què hauran de donar forma a mecanismes complexos. Així, tindran 15 hores per crear una secció d’un parc d’atraccions amb una creació motoritzada i edificar a petita escala un monument espanyol icònic en 10 hores. No hi haurà prova d’eliminació, sinó que els jutges es basaran en els dos reptes per decidir qui ha de marxar aquesta setmana.

El jurat encarregat de valorar les seves creacions són l’actriu i presentadora Eva Hache i l’enginyer i dissenyador de Lego Pablo González, que treballa a la seu mundial que té l’empresa a Billund (Dinamarca). I per desenvolupar-les disposaran ni més ni menys que amb dos milions i mig de peces, repartides en 2.000 cubetes, i 7.000 minifigures. El programa rebrà cada setmana convidats que demostraran també la seva passió pel joc. Entre ells, Florentino Fernández, Miguel Ángel Muñoz i Alberto Chicote.