El grup de 30 professionals que presentarà aquest diumenge, dia 19, La Marató de TV3 ha tingut una baixa important. Quim Masferrer, l’actor i autor teatral que és al capdavant del programa El foraster, ha anunciat a Twitter que ha donat positiu en covid, i per això haurà de guardar quarantena. «Em sentia refredat i amb mal de cap i he donat positiu. Em trobo bé, a casa confinat, com toca. Us ho explico perquè he hagut de cancel·lar algunes actuacions», explica al vídeo. I afegeix: «Em sap molt greu, no us ho podeu imaginar, no poder participar en aquesta 30a edició de La Marató, cosa que em feia molta il·lusió», es lamenta l’actor i presentador.