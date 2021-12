Els presentadors Cristina Pardo i Dani Mateo seran els encarregats de donar les campanades de Cap d’Any a La Sexta i d’animar l’entrada al 2022. Segons ha indicat el grup Atresmedia en un comunicat, la parella aportarà humor i emoció al canvi d’any des de la tradicional Puerta del Sol. La presentadora del programa Más vale tarde repeteix, per cinquè any consecutiu (anteriorment ho va fer amb Iñaki López), com a conductora de l’últim programa de l’any, mentre que Dani Mateo –conductor de Zapeando i col·laborador d’El Intermedio, debutarà en aquesta cita tan assenyalada amb les campanades «més divertides de la televisió».

«Això és una cosa molt especial, sobretot per als que tenim 40 anys. Jo recordo quan tots vèiem les mateixes, alhora, amb tota la família… I ara soc jo el que seré a la pantalla. La pressió és excessiva. ( …) No descarto equivocar-me, no sentir els quarts i acabar brindant i demanant perdó alhora», assenyala el conegut comunicador català, segons afegeix el mateix comunicat.