HBO Max ha confirmat, publicant el cartell oficial, que Harry Potter: Regreso a Hogwarts s’estrenarà l’1 de gener. Per primera vegada, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson i els membres del llegendari elenc de les vuit pel·lícules es reuniran per celebrar el 20è aniversari de l’inici de la saga. En aquest programa commemoratiu, que també tindrà altres protagonistes com Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane i Ralph Fiennes, s’hi explicarà com es van fer les vuit pel·lícules a través de noves entrevistes en profunditat i converses amb l’elenc, i es convidarà els seguidors a fer un viatge màgic a través de l’univers basat en els llibres de J. K. Rowling.