Estava previst per al 2020, però la pandèmia, que arrasa amb tot, el va acabar desplaçant. Així el tema de la salut mental és el que ocupa La Marató d’aquest any, la del 30è aniversari. I la trista casualitat ha fet que Verónica Forqué, una actriu exposada pel seu desconcertant comportament en el concurs culinari Masterchef celebrity, decidís llevar-se la vida just aquesta setmana i destapés amb això un tema tabú, el del suïcidi, i obrís un debat sobre com (de malament) s’enfronta la societat a aquest tipus de malalties. Just el que prepara des de fa més d’un any TV3, que, en aquesta ocasió, a més de buscar fons per a la investigació, té per objectiu lluitar contra l’estigmatització dels qui les pateixen

I ho farà avui, com sempre, amb un programa de 16 hores que uneix entreteniment, testimonis d’afectats i informació científica. Bé, com sempre no, perquè la covid ja ha començat a fer els seus estralls i de moment hi causa baixa Quim Masferrer, un dels 30 presentadors, en donar positiu en covid (l’altre, Roger Escapa, ho fa per la seva recent paternitat) i alguns plans d’«aquesta edició tan extremadament complicada», segons Àngels Molina, la seva directora, poden saltar pels aires en qualsevol moment. Però el que no pot afectar la covid és l’esperit de La Marató i l’afany dels catalans en la seva missió solidària.

Com que aquest any el programa fa una picada d’ullet a l’art, per la seva capacitat de transformar el dolor en bellesa, la primera part es durà a terme en «sets» situats en espais emblemàtics, com el MNAC de Barcelona (allà hi haurà Lídia Heredia i Raquel Sans). El Museu de Dalí a Figueres (Gemma Nierga i Ramon Gener), l’Amfiteatre Romà de Tarragona (Xavi Coral i Espartac Peran) i la Seu Vella de Lleida (Núria Solé i Roger de Gràcia). A partir de les 17.00 h, quan La Marató torni a Sant Despí, desfilaran cares conegudes des del plató i exteriors. En el programa es veuran els testimonis de rostres famosos que expliquen el problema sofert: la model Martina Klein parla de la seva bulímia; el comunicador Andreu Buenafuente, de la seva lluita contra l’estrès; la periodista Mercedes Milá, de la depressió que va tenir; James Rhodes, del trauma patit per abusos de nen.