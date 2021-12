TV3 emetrà aquest dimarts (22.05 h), a través del programa “Sense ficció”, el documental “Objectiu Britney Spears”, un treball produït pel The New York Times que recorre les vivències de l’artista: una carrera d’inicis fulgurants, una fama ambivalent mal gestionada i una vida personal tempestuosa amb què s’han acarnissat els mitjans. Tot seguit, a les 23.35 h, el programa recuperarà “Amy: La noia darrere del nom”. El documental, dirigit per Asif Kapadia i guardonat amb l’Oscar al millor documental el 2016, recorda la figura de l’extraordinària cantant i compositora.

“La Britney necessita la nostra ajuda”, “no pararem fins que recuperis la llibertat, Britney”, “no li feu llum de gas”, “la seva soledat m’està matant”, “ella em va permetre empoderar-me com a noi gai, per poder ser qui soc”, #FreeBritney… Qui és tota aquesta gent que es va manifestar per Britney Spears, i per què necessitava el seu suport una estrella mundialment reconeguda?

#FreeBritney s’ha convertit en aquesta última dècada en un moviment mediàtic d’abast mundial, d’ençà que els tribunals van imposar a la cantant, l’any 2008, la tutela del seu pare, Jamie Spears, sobre la seva fortuna, la seva carrera i la seva vida personal. No ha estat fins a poques setmanes abans de fer quaranta anys, aquest 2 de desembre, que Britney -ja una estrella en hores baixes- ha recuperat la majoria d’edat legal i, amb ella, la potestat per gestionar la seva vida.

“Objectiu Britney Spears”, produït pel The New York Times, és un documental que recorre les vivències de l’artista: de la seva primera aparició televisiva, a la fama aconseguida després del primer àlbum (Baby One More Time); de la relació sentimental trencada amb Justin Timberlake, a la relació fallida amb Kevin Federline, contra qui va perdre la custòdia dels seus dos fills. El documental repassa la seva vida pública i la privada, sense oblidar els problemes psicològics causats per l’exposició pública de la seva intimitat.

La pel·lícula analitza també el tracte groller, masclista i invasiu que Britney ha rebut sovint per part dels mitjans. “Aquestes preguntes no les faríeu a un home, oi?” Amb fragments d’entrevistes que li han fet al llarg de la seva carrera, es mostra com Britney Spears ha estat tractada més com un producte que com una persona: les seves relacions personals, el seu aspecte, els seus vestits, rebien més atenció, per part de molts mitjans, que el seu treball discogràfic. Menystenint el seu esforç, se la culpabilitzava de les ruptures sentimentals i se’n qüestionava la salut mental, justament la raó principal per la qual un tribunal va imposar-li la tutela parental.

A través de testimonis propers a la vida de Britney, dels organitzadors de les manifestacions en favor seu, de periodistes del New York Times i d’advocats presents a la causa, el documental intenta visibilitzar els aspectes de la vida de l’artista que permeten entendre el fenomen #FreeBritney. Com es converteix, en tan pocs anys, una estrella global en una joguina trencada? Com passa de ser admirada i envejada a ser compadida i protegida pels seus fans? Què té Britney Spears per esdevenir un símbol i una causa per a gent tan diversa?

“Objectiu Britney Spears” s’acaba abans de la decisió del jutge californià que ha alliberat Britney de la tutela parental que l’artista qualificava d’abusiva i del tot desproporcionada. Però, fins i tot sense final feliç, aquest és un documental esperançador que retrata el desig de Britney d’aconseguir la llibertat i el moviment de suport que el seu patiment ha desvetllat entre els fans.