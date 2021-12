L’Acadèmia de Televisió ha signat un conveni de col·laboració amb Amazon Prime Video pel qual la plataforma s’incorpora al Consell de la institució per al desenvolupament i l’impuls de projectes conjunts. En virtut d’aquest acord, Amazon aportarà recursos per a la realització d’activitats dirigides, entre d’altres objectius, a la promoció i la defensa de la imatge pública del sector i dels continguts en espanyol. La firma, anunciada ahir per l’Acadèmia, va tenir lloc a la seu de Prime Video a Madrid i va comptar amb la participació de la presidenta de l’Acadèmia de Televisió, María Casado i la directora de Prime Video a Espanya, Koro Castellano.