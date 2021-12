L’any 2022 es presenta per a RTVE a Catalunya amb una reestructuració en dues franges horàries, la de matí i tarda, així com una clara aposta per la cultura i la informació amb programes ja consolidats com Cafè d’Idees, Obrim fil i Punts de vista. A aquests se’ls uneixen, a partir del 10 de gener, propostes fresques i variades: l’espai de l’entrenador de fitness manreà Cesc Escolà FitMés; el programa de sostenibilitat Planeta R, amb Martina Klein, i La recepta perduda, en què Sílvia Abril recorre Catalunya recopilant receptes i històries. L’aposta pel català fa, així mateix un pas més, amb el doblatge de la pel·lícula del dissabte de La 2 del prime time i l’espai infantil Els Lunnis, a més de nous documentals.

FitMés recupera el protagonisme que va aconseguir el fitness televisat (sense remuntar-nos a Eva Nasarre) durant el confinament (Muévete en casa) amb propostes d’exercicis i consells de nutrició i d’alimentació. El mediàtic entrenador (ho va ser de Operación Triunfo 2020) comptarà amb famosos acompanyants, entre els quals hi ha Miki Núñez, Ada Perellada i Lucía Caram. L’espai s’oferirà per la plataforma digital gratuïta RTVE Play els dilluns i la sessió es repetirà tots els dissabtes a La 2 . Martina Klein s’embarca a la road movie que porta per títol Planeta R (a La 2, encara sense dia ni hora d’emissió), per tractar els grans reptes mediambientals i les iniciatives que s’estan duent a terme a Catalunya tenir cura del planeta. Històries inspiradores i alhora divertides. També recorre Catalunya l’actriu Sílvia Abril, encara que amb bicicleta, amb La recepta perduda (a La 2 els diumenges) a la recerca de plats tradicionals de la cultura catalana actualment en perill d’extinció. A més de les receptes, Abril recollirà petites grans històries. Més programes en català Enmig del debat actual sobre la protecció necessària del català, l’actual director de RTVE a Catalunya, Oriol Nolis, s’enorgulleix d’un nou pas en el seu ús: a partir del 15 de gener, La 2 emetrà la pel·lícula de la nit dels dissabtes doblada al català, mentre que la versió castellana s’oferirà simultàniament a la plataforma RTVE Play. Així mateix, el dia 5, Nit de Reis, La 2 estrenarà quatre episodis dels Lunnis per primera vegada en català, i amb les veus originals, ja que els actors que li presten la veu són tots catalans. També es continua amb el doblatge de quatre noves sèries del programa divulgatiu Grans documentals. A l’apartat dels informatius hi ha una novetat significativa: la incorporació els caps de setmana d’un presentador d’informació esportiva, una figura que feia gairebé una dècada que estava absent. L’encarregat d’inaugurar aquesta nova etapa és el periodista Albert Font. També hi haurà canvis d’horari i cadena, a El vespre: es podrà veure de dilluns i divendres a les 19.00 hores (abans era a les 20.00) i s’emetrà pel Canal 24. D’altra banda, continuen amb les noves temporades a La 2 el Cafè d’idees, de Gemma Nierga; l’espai cultural de Tània Sarrias Punts de vista, que passa a ser diari; el programa sobre disseny Helvètica, presentat per Flora Saura, i Obrim fil, amb Xavier Sardà i Mònica Boada al capdavant, entre altres espais. Un altre projecte en marxa, produït per RTVE Catalunya, que s’estrenarà el primer diumenge de maig, Dia de la Mare, és el documental Soc mare, en què les periodistes Cristina Hernández i Anabel Abril relaten diverses visions de la maternitat entrevistant a cinc dones 40 anys després d’haver parlat per a les càmeres.