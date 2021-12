L’actor Antonio Resines, de 67 anys, està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital Gregorio Marañón de Madrid, on roman estable i conscient, per insuficiència respiratòria aguda a causa d’una pneumònia bilateral amb pronòstic greu provocada per la covid-19, segons un comunicat mèdic. El comunicat del centre indica que la seva situació clínica és «estable» i que «es troba conscient, sense necessitar ventilació mecànica invasiva», encara que es troba rebent oxigen. La família de Resines va agrair ahir l’interès i l’afecte, però prega «tranquil·litat i serenitat», i assegura que donarà notícies davant de qualsevol novetat.