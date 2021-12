Influencer, model i actor. El surienc Eduard Torres va convertir l'any 2017 el seu perfil d'Instagram en la seva feina i des d'aquell moment no ha parat de rebre oportunitats professionals. A partir d'ara, a la seva llista de treballs s'hi afegeix el d'actor de la nova sèrie de Playz, Ser o no ser.

El bagenc estudiava un grau superior d'Esports abans de dedicar-se al 100% a les xarxes socials. Però la tasca de l'instagramer va més enllà de fer-se fotos. En els darrer anys també ha fet de model per a Pull&Bear, Tezenis, Tommy Hilfiger, Guess i Armani ha participat en promocions d'hotels, anuncis de televisió, com un de Costa Cruceros o de Freixenet, i en campanyes solidàries i en rodatges. Ara el veurem formar part de l'elenc de la nova producció de Coral Cruz i dirigida per Marta Pahissa.

Es tracta d'una comèdia dramàtica juvenil ambientada en una classe de batxillerat escènic. La ficció explica la història d’en Joel, un adolescent trans de 16 anys «que somnia a convertir-se en un gran intèrpret, al mateix temps que s’enfronta amb els reptes emocionals de la seva estrenada transició», segons ha informat la plataforma. La sèrie, de sis episodis de 25 minuts de duració, està produïda per RTVE en col·laboració amb Big Bang Media (The Mediapro Studio) per a Playz, el canal digital de RTVE.

La sèrie aborda «sense prejudicis» un tema de gran actualitat i té per objectiu, segons els seus responsables «donar visibilitat i naturalitza, amb frescor i humor, la cada vegada major gamma d’identitats i expressions de gènere dels joves d’avui en dia».