HBO Max felicita l’any als seus subscriptors anunciant un avenç de les estrenes de la plataforma pel 2022. Es tracta tant de continuacions de sèries ja considerades un clàssic, com per exemple la preqüela de ‘Joc de trons’, així com noves incorporacions, de les quals serien un exponent ‘The Time Traveler’s Wife’ i ‘The White House Plumbers’ . A continuació et presentem alguns dels títols que es podran veure aquest 2022.

Noves temporades

A més de l’estrena de la preqüela de ‘Joc de trons’, tindran noves temporades les sèries ‘Westworld’ (la quarta), ‘Euphoria’, ‘El pacificador’ (‘Peacemaker’) i es llançarà l'spin-off de ‘L’esquadró suïcida’. Altres sèries que seguiran a la plataforma seran ‘La materia oscura’, ‘Gossip Girl’ i ‘Pretty Little Liars: Original Sin’ , ‘The Righteous Gemstones’, ‘Legendary’, ‘Barry’, ‘Hacks’ i The Flight Attendat. A més de les sèries de Ridley Scott, ‘Raised by Wolves’, i de Robin Thede, ‘A Black Lady Sketch Show’.

Les novetats

Però no tot és apostar per èxits segurs. També hi ha noves estrenes. Entre les quals, la nova adaptació de la novel·la ‘The Time Traveler’s Wife’, amb Theo James (‘Divergent’) i Rose Leslie (‘Joc de trons’), amb el mateix títol, que explica la història d’amor d’un matrimoni que es complica per un viatge en el temps, i la minisèrie de cinc episodis ‘The White House Plumbers’, adaptació de la novel·la ‘Integrity’, que explica la història real dels autors intel·lectuals del Watergate.

A més del ‘thriller’ ‘We Own This City’, també basat en un cas real: la mort d’un jove afroamericà que estava sota custòdia policial i l’escàndol que això va generar, i ‘Our Flag Means Death’, una comèdia inspirada en la vida d’un terratinent del segle XVIII que va deixar-ho tot per convertir-se en pirata. I dels dolents.

Altres noves propostes en forma de minisèrie són: ‘Julia’, protagonitzada per una xef estrella de la televisió; ‘DMZ’, l’adaptació del còmic de Brian Wood i Riccardo Burchielli; ‘Love & Death’, sobre una modèlica mestressa de casa que va matar una companya a destralades, i ‘The Staircase’, que explica la història del documental de ‘true crime’ de Jean-Xavier de Lestrade que emet Netflix, sobre el judici a l’escriptor Michael Peterson per la mort de la seva dona.