Mentre als Estats Units la sisena –i última– temporada de This is us ja ha llançat el seu tràiler i ha confirmat la seva estrena per al proper 5 de gener, a Espanya faltava conèixer la data de llançament de la cinquena tanda. Amazon Prime Video ha confirmat que finalment serà el dia 27 de gener quan la ficció torni a la plataforma. Més de dos anys després del llançament de l’anterior, que va arribar el 23 d’octubre del 2019. Els nous capítols no partiran del final de la temporada 4, sinó que arrenquen amb una celebració d’aniversari que no serà com a tots els hauria agradat ja que hi ha massa baralles internes perquè la festa es pugui gaudir plenament.