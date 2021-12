Com cada mes de desembre, la Reial Acadèmia Espanyola de la Lengua (RAE) dona a conèixer les noves modificacions del Diccionari de la Llengua Espanyola (DLE). Una de les novetats és que l’acadèmia ha admès el terme «eurofan» per designar totes aquelles persones que, any rere any, estan atents al certamen musical. «Seguidor del Festival de la Cançó d’Eurovisió i de tot allò que hi té relació». Així és com defineix la RAE aquest terme que fa referència als seguidors d’Eurovisió, que es consolida com l’esdeveniment no esportiu més vist de l’any. El 2021, l’audiència mitjana a Espanya va ser de més de 4 milions d’espectadors (29,4%).