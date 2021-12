El comitè d’empresa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Col·legi de Periodistes i el Grup Barnils ja han mostrat la seva disconformitat pels nomenaments que responen a quotes de partit i aposten per uns mitjans independents i de qualitat. PSC, ERC i Junts van consensuar els noms per a càrrecs per a la CCMA i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), caducats de fa anys.

Per la seva banda, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) va mostrar, en un comunicat fet públic ahir , «decepció profunda» per la renovació dels dos organismes. El sindicat creu que es reprodueixen «molts vicis», com el de les «quotes partidistes». El sindicat recorda que fa uns quants mesos es va difondre el manifest «Davant la necessària i urgent renovació de la direcció de la CCMA» amb el suport d’un gran nombre d’entitats professionals del sector i de persones a títol individual que «no ha estat atès per les forces polítiques que han pactat una renovació escadussera, que reprodueix molts dels vicis que hem estat denunciant des de fa anys».