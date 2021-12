Fibracat TV, de la teleoperadors manresana i canal de TDT en català centrat en dona i tecnologia, tanca el 2021 superant l’objectiu d’audiència: 225.000 telespectadors diaris de mitjana després de només 18 mesos en antena. Segons un estudi de l’empresa Konodrac, que mesura l’audiència de forma digital i en temps real, més de 45.000 smartTV es connecten cada dia al canal en algun moment.

La presidenta de Fibracat TV i cofundadora de Fibracat, la bagenca Meritxell Bautista, celebra els bons resultats d’audiència i els reconeixement rebuts: «Els telespectadors i els premis demostren que fer una tele revolucionària i feminista, centrada a crear referents femenins, no era cap bogeria». Per a la directora del canal, Maria Darnell, «Fibracat TV es consolida després de només un any i mig gràcies a una proposta alternativa que no busca un benefici econòmic, sinó que es mou per un propòsit: contribuir a una societat més igualitària, generar un canvi social». Des del seu naixement, el juny del 2020, el canal ha rebut 6 premis.

Fibracat TV arriba al 92% de Catalunya amb una programació alternativa: espais divulgatius i entrevistes amb una durada d’entre 5 i 30 minuts. Més del 80% de la programació és de producció pròpia i el 94% creada a Catalunya. A més, és l’únic canal de TDT amb difusió a tot Catalunya que supera el 95% de contingut en català. I l’únic amb un manifest fundacional que prioritza l’objectiu de contribuir a l’avanç cap a una societat on la igualtat sigui real, efectiva i definitiva, i promoure referents de dones en tots els àmbits.

Entre els espais de Fibracat TV més vistos destaca, en primer lloc, Monday Happy Monday, dedicat a la innovació centrada en les persones. S’hi entrevisten professionals experts en les darreres tendències del món de les organitzacions, des d’un vessant humanista.

El segon lloc entre els més vistos l’ocupa Connectades, programa d’entrevistes on les protagonistes són dones amb talent de diferents sectors (científiques, emprenedores, artistes, etc.) i l’entrevistador és un assistent de veu.