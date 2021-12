TV3 ja té presentadors per a les campanades: l’actriu Elena Gadel, una de les protagonistes de la sèrie Com si fos ahir, i Llucià Ferrer, el presentador del concurs Atrapa’m. Inicialment havien d’acomiadar l’any des de l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, en un acte festiu organitzat conjuntament amb l’Ajuntament, però les restriccions per la sisena onada de la pandèmia han obligat a cancel·lar-lo. Davant d’aquesta situació, TV3 ha avançat que Gadel i Ferrer presentaran les campanades des «d’un indret que no revelarà fins al moment de començar la transmissió».

Després d’acomiadar l’any 2021, Gadel i Ferrer també presentaran l’especial postcampanades de la cadena pública, titulat TV3xUnTub presenta: 2022 Reset. Es tracta d’un programa festiu en què diferents presentadors de la cadena intercanviaran els platós habituals pels dels seus companys. Segons TV3, aquest punt de partida «donarà pas a situacions imprevisibles».