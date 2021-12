Filmin estrena el proper dimarts 4 de gener la sèrie Los Larkin, de l’aclamat guionista de l’exitosa sèrie Los Durrell, Simon Nye, i dirigida per Andy De Emmony. La sèrie es fixa en una família britànica dels anys 50 i adapta la saga The Darling Buds of May de H. E. Bates, com ja es va fer l’any 1991 amb David Jason, Pam Ferris i una joveníssima Catherine Zeta-Jones en el repartiment. En la versió actual, Simon Nye recupera tot el carisma de la novel·la original i trasllada l’espectador fins a finals de la dècada dels anys 50, a l’idíl·lic comtat de Kent, a Anglaterra, per conèixer els entranyables Larkin, una família obrera del camp encapçalada per Pop ( interpretat Bradley Walsh) i Ma Larkin (Joanna Scanlan).

La sèrie, formada per sis episodis de seixanta minuts de durada, va comptar amb més de 4 milions d’espectadors durant la seva estrena al Regne Unit, fet que l’ha convertit en un dels nous fenòmens televisius a la Gran Bretanya, segons informa Filmin en un comunicat.