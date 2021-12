La novena temporada del programa de TV3, El Foraster, s'estrenarà a Mura. Quim Masferrer, l'actor i presentador del popular programa, passejarà pels carrers del municipi bagenc amb la intenció de conèixer la vida de la població durant la pandèmia per després crear-ne un monòleg. El nou capítol, enregistrat a principis del 2021, s'emetrà el 10 de gener del 2022 a les 22:45 hores.

En les seves nou edicions d'emissió, El foraster ja ha passat per prop d'una quinzena de punts de la Catalunya Central. Els primers pobles que va visitar de la regió central van ser Santa Maria d'Oló (Moianès) i Peramola (Alt Urgell), als quals va dedicar dos capítols de la primera temporada l'any 2013. De l'Alt Urgell també es van gravar entregues d'Arsèguel i Organyà.

Al Berguedà, Masferrer va descobrir els municipis de Gisclareny, Castellar de n'Hug, Borredà i Gósol. Entre la cinquena i setena temporada, TV3 va dedicar dues de les seves entregues a Llívia i Guils de Cerdanya. A finals del 2020, El Foraster va tornar a visitar el Moianès, en aquest cas fent parada a l'Estany. D'altra banda, l'únic capítol que s'ha gravat a l'Anoia ha estat a Sant Martí de Tous.

Entre totes les comarques, però la més visitada ha estat el Bages. El programa ha fet parada a Castellfollit del Boix, Sant Feliu Sasserra i Sant Llorenç de Morunys. En la nova tanda de capítols, Masferrer també visitarà el Solsonès, ja que a principis d'any va publicar a les xarxes socials la seva escapada amb l'equip a la Vall de Lord, en aquest cas a La Coma i la Pedra.

Va ser també a través de les xarxes socials on l'actor va avançar a mitjans de desembre la imminent estrena de nous capítols. Ho va fer després de confirmar ser cas positiu de covid que va impossibilitar la seva participació a La Marató d'enguany: «Em sentia refredat i amb mal de cap i he donat positiu. Em trobo bé, a casa confinat, com toca. Us ho explico perquè he hagut de cancel·lar algunes actuacions».

També va fer anunci de l'emissió de nous episodis en una entrevista a Catalunya Ràdio el passat mes de novembre. Masferrer, que va declarar que El Foraster és el programa on més bé s'ho passa, va garantir que la novena temporada estarà conformada per 9 pobles que l'equip va visitar en plena pandèmia.

D'ençà de la seva estrena a TV3, El foraster ha tingut una mitjana de 588.750 espectadors. En l'última temporada, emesa entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va assolir una quota de pantalla del 24,8%, la més alta aconseguida en els darrers vuit anys.