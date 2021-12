Feliz Año Neox arriba aquesta nit a les deu per celebrar els deu anys de les «precampanades» de Cap d’Any i el retrobament dels protagonistes del programa Sé lo que hicisteis. Patricia Conde, Pilar Rubio, Dani Mateo, Miki Nadal, Cristina Pedroche, Berta Collado, Alberto Casado i Rober Bodegas protagonitzaran a Neox aquesta reunió d’integrants del programa de laSexta.

Deus anys després de l’adeu a d’aquest espai d’humor, Patricia Conde torna com a presentadora al retrobament que es viurà a Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis… los últimos diez años. Aquest especial també recordarà amb els seus protagonistes imatges mítiques, anècdotes, reportatges a peu de carrer, grans moments televisius o personatges del programa, que va estar set anys en antena.

Els reportatges més tensos amb famosos i periodistes del cor fent memòria amb Pilar Rubio, ñes imitacions de Dani Mateo, la prova de càsting de Cristina Pedroche amb imatges mai vistes o els personatges més frikis de la mà de Miki Nadal seran alguns dels continguts de Feliz Año Neox: Sé lo que hicisteis… los últimos diez años.

Després d’aquest especial, en directe a la mitjanit, des de la Puerta del Sol de Madrid, serà el torn per a les «precampanades» de Cap d’Any, que aquesta nit tindran com a mestres de cerimònies a Patricia Conde i Miki Nadal. Aquest programa per tancar l’any el 30 i no el 31 va néixer el 2011 i Marisa Naranjo va ser la primera a participar en una proposta en què, en aquests deu anys, també han participat Remedios Cervantes, Ana Morgade, Mario Vaquerizo o David Fernández i Edu Soto. L’any passat els presentadors van ser Marc Giró i Paca La Piraña.

Així mateix, abans de l’emissió dels dos programes especials per acomiadar l’any abans d’hora, Neox oferirà des de les 9 de la nit Zapeando (Gourmet Edition), amb els millors moments del programa de laSexta en aquest 2021. Aquest especial estarà presentat per Dani Mateo i Lorena Castell.