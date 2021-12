Una vintena de canals locals, entre els quals Canal Taronja de Manresa, realitzen conjuntament el programa especial per acomiadar el 2021 i rebre el 2022. A partir de les 10 de la nit, Èxit, presentat per Maria López Rovira (RTV Cardedeu) i Sergi Lladó (Canal Taronja), ocuparà les dues últimes hores de l’any i culminarà amb les dotze campanades en les quals participaran simultàniament dotze televisions locals.

A més, actuaran cantants i grups musicals des de diversos punts del país a través de la seva televisió local. Hi desfilaran, entre d’altres, el cantautor Joan Rovira, la cantant Sabine van Waesberghe, el membre del grup La Pegatina Miki Florensa, el cantautor osonenc Guillem Roma, el grup del Garraf Sailors o el reusenc Ariel Santamaria, que s’autodefineix com l’ovella negra del rock català.

Després de les dotze campanades la música la posarà el programa Operació Paki, ja que els concursants del talent show de Televisió de Cardedeu es retroben per oferir un espectacle de música, llums i vídeo.

I ja per començar l’any 2022, les diferents cadenes de proximitat de la Xarxa de Televisions Locals connectaran amb Torroella de Montgrí. L’1 de gener, a partir de les 7 del vespre, s’emetrà tot un clàssic a l’Espai Ter amb l’elegant tradició vienesa per començar l’any: el Concert d’Any Nou interpretat per l’orquestra Terres de Marca.

Enguany, el concert ofert per TV Costa Brava retornarà al repertori de valsos, polques, masurques i danses més originals i conegudes de la tradició vienesa i es clourà amb peces més properes a la nostra geografia.

A partir de les 10.30 serà el torn dels músics Lluís Vidal i David Xirgu, que s’uneixen un cop més per oferir, aquest cop a duo, versions molt personals de la música de la compositora, arranjadora i pianista americana Carla Bley, una de les principals exponents de l’anomenat jazz modern, amb una llarguíssima i eclèctica trajectòria en què ha explorat des del free jazz fins al lirisme més extrem.