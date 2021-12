Un any més, els millors moments del Polònia seran els protagonistes de la nit de Cap d’Any a TV3. Abans que Llucià Ferrer i Elena Gadel presentin l’especial de Cap d’Any, Carles Porta (Fermí Fernàndez) intentarà posar l’última llum a la foscor amb Crims, especial Cap d’Any: la mort del 2021. Porta explicarà tots els detalls dels crims més esgarrifosos de l’any i farà una investigació sobre els millors gags del Polònia d’enguany repescant escenes com la bachata de Franco i Pablo Casado com si fossin C. Tangana i Nathy Peluso, el comiat de Manuel Valls de la política catalana o els canvis a la banqueta del Barça.