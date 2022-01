El Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les ha desestimat una demanda per difamació presentada contra Regió7 i quatre diaris més de Prensa Ibérica per un article publicat el maig del 2020 sobre els orígens de la fortuna de l’antic responsable de la seguretat nacional de l’Azerbaidjan Eldar Mahmudov, destituït el 2015. L’alt tribunal ha determinat que no té jurisdicció per jutjar el presumpte perjudici contra l’honor dels demandants, que van optar per presentar la denúncia al Regne Unit adduint que és allà on hi ha el «centre d’interès» de les seves activitats. L’article en qüestió porta la firma de Marisa Goñi, llavors subdirectora del Diario de Mallorca i avui la directora, i va ser fruit de la col·laboració amb diversos consorcis de periodisme d’investigació, així com el diari britànic The Observer.

La denúncia presentada per Anar i Nargiz Mahmudova, dos dels fills de l’excap de la seguretat azerbaidjanesa, podria haver establert un perillós precedent per a la llibertat d’informació. I és que en el fons es dirimia si és possible demandar un mitjà de comunicació fora de la jurisdicció a la qual pertany, en aquest cas la justícia espanyola, malgrat que l’article es va publicar a Espanya i es va plasmar exclusivament en algunes de les llengües cooficials. Res d’això ha impedit que Prensa Ibérica hagués de defensar-se en un marc normatiu que li és aliè i amb uns costos molt més elevats dels que hauria afrontat als tribunals espanyols. La resolució li ha donat la raó perquè estima que els demandants han sigut incapaços de demostrar que es produís un perjudici real contra els seus interessos per la lectura de l’article al Regne Unit. Entre altres coses perquè «no hi ha proves» que hi fos llegit per ningú que conegués els demandants. De fet, el tribunal només ha sigut capaç d’identificar un retuit de la informació per part d’un resident a les illes britàniques. «L’abast de la difusió en aquesta jurisdicció és com a màxim menor» i, com a mínim, «insignificant», diu la sentència. Tampoc considera provat l’intent dels demandants de demostrar que el seu «centre de gravetat» és al Regne Unit, quan, «segons ells mateixos, tenen una presència substancial, negocis, interessos, contactes i inversions» a Espanya. Investigació col·lectiva L’article objecte de la demanda va desgranar les inversions immobiliàries que els fills de Mahmudov van fer a Mallorca, el Regne Unit i Lituània, part d’un «pròsper imperi familiar que supera els cent milions d’euros». Només a Mallorca els germans van adquirir actius amb un valor superior als 33 milions d’euros. El reportatge també va burxar en els orígens de la fortuna familiar, fonamentada inicialment en el petroli azerbaidjanès i després en inversions en estacions de servei, construcció i restaurants. L’article va ser publicat pel Diario de Mallorca, El Periódico de Catalunya, Diario de Córdoba, La Opinión A Coruña i Regió7, tots acusats en la demanda dels germans Mahmudov. A la denúncia no van arribar, amb tot, a incloure-hi The Observer ni els consorcis d’investigació Finance Uncovered i Organized Crime and Corruption Reporting Project, que van reconstruir amb els diaris de Prensa Ibérica la fortuna dels Mahmudov a partir d’una filtració de documents del Cayman National Bank el 2019, un banc establert al paradís fiscal de l’illa de Man. Aquesta decisió va cridar l’atenció del tribunal, que es pregunta per què els demandants no van esgrimir cap mal a la seva reputació arran dels articles publicats en anglès quan plantejaven les mateixes preguntes que els mitjans de Prensa Ibérica.