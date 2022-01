Manu Sánchez, presentador de l’edició matinal d’‘Antena 3 Noticias’, ha compartit un discurs en el qual denuncia la gestió política de la pandèmia i, en concret, de la variant òmicron que està protagonitzant la sisena onada de contagis. Una reflexió que s’ha viralitzat a les xarxes socials durant les últimes hores i en la qual també comparteix la seva pròpia experiència personal.

«He patit el virus i m’han pres per estúpid. Estic superant el primer, el segon no», comença dient el periodista, que es remunta als dies de novembre en què països com Alemanya, Bèlgica, Regne Unit van començar a batre rècord de contagis: «Van aparèixer els nostres polítics per dir-nos que aquí no passaria el mateix, que estàvem tots vacunats, que aquí no arribaria així. Ens van prendre per ximples».

Sánchez critica que els polítics no prenguessin cap mesura a les portes de Nadal: «A tan sols dos dies de la Nit de Nadal es reunien. Per a què? Només perquè la mascareta tornés a ser obligatòria en exteriors». «Ens prenien per ximples», insisteix el presentador d’Antena 3 al llarg del seu al·legat.

«Madrid té la millor Sanitat d’Espanya, ens ho van dir. M’ho van dir quan des del meu tancament intentava contactar amb el centre de salut per aconseguir la baixa. Dos dies, dos dies penjat al telèfon», continua dient. 16 dies després, continua esperant la trucada del rastrejador: «Tots els antígens, totes les PCRs, per descomptat, pel privat, un dineral».

També lamenta que, quan la sisena onada ja estava «desbocada» a final d’any, tot «es va parar» el dia 30 de desembre: «El 31 és la nit de Cap d’Any, l’1 Any Nou, el 2 diumenge. Com oferirem dades? Apagada com si el virus se n’anés també de vacances».

«Senyores i senyors polítics, si no prenen decisions, si no solucionen o almenys ho intenten els nostres problemes, si cada onada que arriba queden més retratats, deixin-ho o expliquin-nos amb autocrítica, amb sinceritat, la situació. No ens prenguin per ximples», finalitza el presentador.